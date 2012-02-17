Арбузов: Стабільності гривні нічого не загрожує

Стабільності курсу національної валюти України нічого не загрожує.

Як повідомляється на сайті НБУ, про це заявив голова Національного банку України Сергій Арбузов під час зустрічі з представниками Незалежної асоціації банків України.

«Питання стабільності національної валюти продовжує хвилювати не тільки комерційні і державні банки, а й кожного громадянина. Я вже неодноразово відзначав, що зараз стабільності національної валюти нічого не загрожує. Національний банк України вживає всіх необхідних заходів для забезпечення стабільності платіжного балансу, від якого напряму залежить стабільність національної валюти», - відзначив голова НБУ.

При цьому С.АРБУЗОВ нагадав, що «минулого року платіжний баланс України зведено з дефіцитом, значно меншим за очікуваний. Час руху курсу національної валюти був прогнозованим, а ситуація на ринку — стабільною».

Крім того, він відзначив, що поточного року Нацбанк також вживає необхідних заходів для утримання «нормального - позитивного або нульового - платіжного сальдо».

«І можна з упевненістю говорити про те, що рух валюти також буде прогнозованим. Ми поки не бачимо передумов для глибокої девальвації або ревальвації», - говорить С.АРБУЗОВ.

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