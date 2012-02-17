У Києві 20-22 лютого відбудеться засідання Комітету парламентської співпраці Україна-ЄС
15:33, 17 лютого 2012Фінанси
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Брюссель. 20-22 лютого у Києві відбудеться 18-те засідання Комітету парламентської співпраці Україна-ЄС.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Європарламенту.
Передбачається, що з європейської сторони у засіданні візьмуть участь семеро депутатів Європарламенту на чолі з головою делегації зі співпраці з Україною Павелом КОВАЛЕМ.
Головними питаннями порядку денного засідання стануть завершення переговорів про угоду про асоціацію між Україною та ЄС, внутрішня ситуація в Україні, а також співпраця України та ЄС в сфері юстиції та внутрішніх справ.
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