У Києві 20-22 лютого відбудеться засідання Комітету парламентської співпраці Україна-ЄС

Брюссель. 20-22 лютого у Києві відбудеться 18-те засідання Комітету парламентської співпраці Україна-ЄС.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Європарламенту.

Передбачається, що з європейської сторони у засіданні візьмуть участь семеро депутатів Європарламенту на чолі з головою делегації зі співпраці з Україною Павелом КОВАЛЕМ.

Головними питаннями порядку денного засідання стануть завершення переговорів про угоду про асоціацію між Україною та ЄС, внутрішня ситуація в Україні, а також співпраця України та ЄС в сфері юстиції та внутрішніх справ.

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