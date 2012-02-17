На міжбанку торги доларом закрилися котируваннями 8,0225/8,0275 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0220/8,0250, на 12:00 ціни підвищилися до 8,0240/8,0260. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях - 8,0225/8,0275 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2673/0,2675, на 12:00 ціни зросли до 0,2679/0,2683. На час закриття ціни знизилися до 0,2679/0,2683. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 29,9425 (-0,3575).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3115/1,3170. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,5285/10,5345, на 12:00 ціни пішли вгору 10,5575/10,5660. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH впали: 10,5520/10,5650.