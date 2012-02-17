Нацкомісію з держрегулювання у сфері ринків фінансових послуг очолив Стасевський

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Андрія СТАСЕВСЬКОГО головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Відповідний указ Президента оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

В минулому році А.СТАСЕВСЬКОГО було звільнено з посади заступника голови Державного комітету України з державного матеріального резерву.

Крім того, Президент призначив членами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Андрія ЛИТВИНА, Валентину ЛЕВЧЕНКО, Миколу БУРМАКУ, Сергія БІРЮКА, Віктора БЕРЛІНА. Попередніми указами В.ЛЕВЧЕНКО, А.ЛИТВИН та В.БЕРЛІН були звільнені із посад в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, а М.БУРМАКУ - з посади члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.