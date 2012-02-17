Обсяг прямих іноземних інвестицій до України в 2011 р. зріс до 6,47 млрд. дол.

У 2011 році в економіку України іноземні інвестори вклали 6 млрд. 473,1 млн. дол. прямих інвестицій, що на 8,13% більше показника за 2010 рік (5 млрд. 986 млн. дол.).

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг внесених з початку інвестування в економіку України прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) на 31 грудня 2011 року становив 49 млрд. 362,3 млн. дол., що на 10,2% більше порівняно з обсягами інвестицій на початок 2011 року, і в розрахунку на одного українця становить 1084,3 дол.

Інвестиції надходили з 128 країн світу.

У десятку основних країн-інвесторів, на які припадає більш як 83% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 12,64 млрд. дол., Німеччина – 7,38 млрд. дол., Нідерланди – 4,82 млрд. дол., Російська Федерація – 3,59 млрд. дол., Австрія – 3,42 млрд. дол., Велика Британія – 2,5 млрд. дол., Франція – 2,23 млрд. дол., Швеція – 1,74 млрд. дол., Віргінські Острови (Брит.) – 1,6 млрд. дол. і США – 1,043 млрд. дол.

Заборгованість українських підприємств за кредитами і позиками, торговими кредитами та іншими зобов'язаннями (боргові інструменти) перед прямими іноземними інвесторами на 31 грудня 2011 р. становила 7 млрд. 960 млн. дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал і боргові інструменти) на 31 грудня 2011 р. становив 7 млрд. 960 млн. дол.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерний капітал) з України в економіку країн світу на 31 грудня 2011 р. становив 6 млрд. 898 млн. дол., у т.ч. до країн ЄС – 6 млрд. 517,5 млн. дол. (94,5% загального обсягу), до країн СНД – 282 млн. дол. (4,1%), до інших країн світу – 98,5 млн. дол. (1,4%).

Прямі інвестиції з України вкладалися у 47 країн світу, основний обсяг направлено на Кіпр (91,9%).