Економічні проблеми у разі розірвання угоди з МВФ загостряться - Пинзеник

Екс-міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК називає цілком ймовірним розірвання угоди про співпрацю між Україною і Міжнародним валютним фондом, що може призвести до загострення економічних проблем в Україні.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі В.ПИНЗЕНИКА.

Він зазначив, що відносини українських урядів останніх років з МВФ нагадують стосунки з вередливою дитиною: ”Хочу – не хочу, буду - не буду”.

В.ПИНЗЕНИК нагадав, що перша програма співпраці з МВФ у 2008 році була скасована у зв’язку з невиконанням українською стороною зобов’язань щодо економічної політики. При цьому, додав він, нова програма спочатку в основному рухалася в означеному напрямку, однак недовго.

«Одним із фундаментальних каменів спотикання є небажання підвищувати ціни на газ та комунальні послуги», - нагадав В.ПИНЗЕНИК.

Екс-міністр зазначив, що в останні чотири роки країна стала заручницею дуже серйозних проблем і деякі з них знову посилилися.

«У випадку розірвання угоди з МВФ неминуче радикальне загострення цих проблем. Уряд зобов’язаний уникнути такого сценарію», - наголосив В.ПИНЗЕНИК.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого Світовий банк вказав на ризик розірвання угоди Міжнародного валютного фонду з Україною за кредитом «стенд-бай».