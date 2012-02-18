Уряд найближчим часом подасть у ВР законопроект про податок на багатство

Уряд найближчим часом запропонує парламенту розглянути законопроект про податок на багатство.

Про це заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ в ефірі програми «Шустер live» у п`ятницю ввечері.

«Але як перерозподіляти (багатство - УНІАН)? Не забирати ж! Прийти і забрати - це 17-й рік (1917 рік - УНІАН). Значить, ми маємо знайти законодавчі заходи по справедливому перерозподілу доходів. Обговорюються різні варіанти. Наприклад, введення податку на багатство. До речі, такий податок є у багатьох країнах світу», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, такий податок має бути зрозумілим для населення і давати добрий прибуток у державний бюджет.

«Ось це – теж питання національної безпеки. Чим більша різниця (між різними соціальними групами - УНІАН), чим вище несправедливість у суспільстві в розподілі доходів, тим (більш) нестійка політична й економічна ситуація в країні», - зазначив голова уряду.

Він вважає, що при нестійкій політичній ситуації важче проводити модернізацію країни.

У зв`язку з цим, на думку прем`єра, влада має насамперед забезпечити політичну і соціальну стабільність, а це означає, що вона повинна забезпечувати справедливий розподіл доходів у суспільстві.

«І нікуди не дінешся, доведеться панам олігархам, доведеться багатим людям ділитися з іншою частиною населення України. Це – неминучий процес », – заявив М.АЗАРОВ.

Відповідаючи на запитання, чи перебувають капітали олігархів в Україні, він сказав: «Все, що вони заробляють - заробляється в Україні. Частина наших олігархів в останні десять років, розмістивши свої капітали за кордоном, заробляють також і за кордоном, але це – невелика частина. А в основному, я би сказав, відсотків 80, заробляється в Україні. Експлуатуються надра, наші багатства, наші підприємства, наші люди працюють на цих підприємствах».

Також М.АЗАРОВ вважає, що ці питання потрібно обговорювати з мільярдерами безпосередньо, але при цьому «неможна з них робити ворогів».

«Багато хто з них значні кошти виділяє, фінансуючи різні благодійні програми. Треба це заохочувати, треба це показувати», - заявив прем`єр-міністр.

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