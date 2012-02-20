S&P підтвердило негативний прогноз по рейтингах Японії

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor `s Ratings Services (S & P) підтвердило довгостроковий і короткостроковий рейтинги Японії на позначці "AA-/A-1 +". Прогноз по довгостроковому рейтингу зберігається "негативний".

"Суверенні рейтинги Японії підтримують її відносно стійка фінансова система і диверсифікована економіка. Крім того, ієна залишається однією з основних світових резервних валют", - говориться у повідомленні агентства.

S&P також зазначає, що Японія є другим за величиною в світі зовнішнім кредитором в абсолютному вираженні, поточні золотовалютні резерви країни перевищують один трильйон доларів, що є другим за величиною в світі показником після Китаю.

Між тим, баланс зовнішньої торгівлі Японії в січні зведений з найбільшим дефіцитом в 1,47 трильйона ієн (18,58 мільярда доларів), повідомило Міністерство фінансів Японії в понеділок.

За обсягами дефіциту ця цифра стала найбільшою з 1979 року, випередивши навіть показники січня 2010 року, коли після світової економічної кризи негативне сальдо зовнішньої торгівлі склало 967,9 мільярда ієн (12,19 мільярда доларів).

Експорт в січні склав 4,51 трильйона ієн (56,8 мільярда доларів), що нижче показників минулого січня на 9,3%. Скорочення обсягів експорту відбулося через зниження темпів світової економіки і побоювань фінансових ризиків в Європі, а також через рекордно високий курс ієни по відношенню до основних світових валют.

Імпорт зріс на 9,8% - до рівня в 5,98 трильйона ієн (75,3 мільярда доларів), насамперед, за рахунок енергоносіїв - нафти і скрапленого газу, потреба в яких різко зросла через скорочення використання атомної енергетики після аварії на АЕС "Фукусіма-1" у березні минулого року.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі відзначається вже четвертий місяць підряд, а в річних показниках за підсумками минулого року вперше за 31 рік Японія звела зовнішньоторговельний баланс з дефіцитом, передає РІА "Новости".

У квітні 2011 року Standard&Poor`s погіршило прогноз по довгострокових рейтингах Японії до "негативного" з "стабільного", підтвердивши суверенні кредитні рейтинги країни - довгостроковий "AA-" і короткостроковий "A-1+" . У січні минулого року рейтингове агентство знизило довгостроковий рейтинг Японії до "AA-" з "AA", зазначивши, що може знизити рейтинг в разі негативних прогнозів щодо фінансової ситуації в країні.