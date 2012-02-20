Долар на українському міжбанку відчутно подешевшав

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися на ТОМ’і котируваннями 8,0230/8,0270, на 12:00 ціни впали до 8,0150/8,0170 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2678/0,2682, на 12:00 ціни зросли до 0,2689/0,2693. У Росії курс долар-рубль на ТОМ’і впав і на 12:00 встановився на рівні 29,7925 (-0,1145).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3192/1,3194, а на 12:00 піднялися до 1,3225/1,3227.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,5795/10,5870, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,5975/10,6065.