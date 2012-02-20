Україна розраховує на подальше збільшення товарообігу з РФ - Клюєв

Україна розраховує на подальше збільшення товарообігу з Російською Федерацією, заявивна зустрічі з головою Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації Сергієм НАРИШКІНИМ в понеділок у Києві.

Як повідомили УНІАН у Апараті Ради національної безпеки і оборони України, співрозмовники привітали позитивну динаміку українсько-російських відносин в економічній сфері, окремо відзначивши, що у 2011 р. зовнішньоторговельний оборот між двома країнами перевищив докризовий рівень та досяг рекордних показників за останні 20 років.

У контексті обговорення перспектив поглиблення регіональної економічної взаємодії, секретар РНБО України та голова Держдуми РФ висловили сподівання, що у поточному році будуть завершені всі процедури, і запрацює Зона вільної торгівлі в рамках країн СНД. А.КЛЮЄВ підкреслив, що успішна реалізація цього завдання має призвести до істотного зростання товарообігу між учасниками цієї угоди.

Крім того, на думку секретаря РНБО України, вступ Російської Федерації до СОТ дозволить ефективніше вирішувати питання торговельно-економічного співробітництва як на двосторонньому рівні, так і у багатосторонніх форматах.

А.КЛЮЄВ та С.НАРИШКІН відзначили прогрес, досягнутий між двома країнами у таких високотехнологічних галузях як ракетно-космічна, авіаційна промисловість та атомна енергетика. Учасники зустрічі обговорили шляхи розширення військово-технічного співробітництва.

Темою предметного розгляду були питання взаємодії в газовій сфері. А.КЛЮЄВ висловив сподівання, що переговори стосовно перегляду умов газових контрактів будуть завершені найближчим часом. При цьому секретар РНБОУ наголосив: „Розраховую, що обидві сторони зможуть подолати всі наявні розбіжності та виробити оптимальну, економічно обґрунтовану та справедливу формулу ціни на газ для України”.

А.КЛЮЄВ та С.НАРИШКІН також обмінялися думками щодо актуальних безпекових тенденцій як в регіональному, так і в міжнародному вимірах.

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