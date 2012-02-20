Співпраця з МВФ збільшує шанси України на рефінансування зовнішніх боргів - експерт

Продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом збільшує шанси України на успішне рефінансування зовнішнього боргу як державного, так і корпоративного.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції висловив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег УСТЕНКО. Він зазначив, що з 8 млрд. дол., які Україна має виплатити цього року за зовнішнім держборгом, 6 млрд. дол. цілком реально рефінансувати. Решту 2 млрд. дол. можна буде покрити за рахунок здійснення зовнішніх запозичень.

При цьому О.УСТЕНКО підкреслив, що на сьогодні ситуація на зовнішніх ринках капіталу залишається достатньо складною.

«У першому півріччі 2012 року зовнішні ринки будуть закриті для багатьох країн, зокрема, й для України» - сказав О.УСТЕНКО.

При цьому він зазначає, що якщо Україні і вдасться вийти на зовнішні ринки запозичень, то, найімовірніше, ставки залучень будуть вельми високими.

У той же час, за словами О.УСТЕНКА, якщо з обслуговуванням державного боргу ситуація більш-менш нормальна, то здатність корпоративного сектору і банків обслуговувати свої борги викликає сумнів.

Він повідомив, що цього року обсяг виплат за зовнішнім боргами корпоративного сектору становить близько 34 млрд. дол., банківського сектору — близько 12 млрд. дол. У минулі роки і банкірам, і корпоративному сектору вдавалося рефінансувати свої борги в повному обсязі, при цьому продовження кризи і погіршення настроїв інвесторів ставлять під сумнів успішне рефінансування боргів у поточному році. При цьому відновлення співпраці МВФ з Україною стане позитивним сигналом для інвесторів.

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