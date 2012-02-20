На міжбанку торги на ТОМ’є доларом закрилися котируваннями 8,0120/8,0145 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися на ТОМ’є котируваннями 8,0230/8,0270, на 12:00 ціни впали до 8,0150/8,0170. На момент закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0120/8,0145 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2678/0,2682, на 12:00 ціни зросли до 0,2689/0,2693. На момент закриття ціни відкотилися до рівня 0,2688/0,2692. У Росії курс долар-рубль на ТОМ’є впав, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 29,7441 (-0,1629).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3192/1,3194, а на 15:00 піднялися до 1,3257/1,3259.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5795/10,5870, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,5975/10,6065. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли максимуму - 10,6215/10,6310.