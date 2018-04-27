"Чисто" дружба з МВФ: і без грошей, і без демократії

Україна має всі шанси потрапити у фінансову ізоляцію, яка загрожує дефолтною ситуацією. Причому основною причиною є не стільки економічні «досягнення» влади, скільки її «демократичний» шлях розвитку. Останнім попередженням про загрозу фінансового краху стала заява Світового банку, який вважає, що ризик розірвання угоди Міжнародного валютного фонду з Україною зараз як ніколи великий. І якщо врахувати, що відносини з МВФ лакмусові, то запевнення влади в тому, що Україна обійдеться без допомоги міжнародних фінансових організацій, ніяким чином не поліпшать імідж України. Інвестор відгукується не на слова, а на дії, для нього підтримка «потерпаючих» країн такими вагомими в світі «рятувальниками» як МВФ чи Світовий банк більш ніж показова. Причому вперше фінорганізації поставили на чільне місце не економічні, а демократичні цінності.

«МВФ може не дати Україні кредит, якщо вона не буде дотримуватися демократичних принципів. Зауважте, Міжнародний валютний фонд зазвичай фокусується на конкретних економічних показниках. Але я повинен сказати, що коли країна порушує демократичні принципи, міжнародним організаціям, навіть фінансовим, стає складно таку державу підтримувати. Особливо в умовах, коли багато інших країн намагаються отримати кредити МВФ», - заявив заступник держсекретаря США Філіп Гордон.

І ось чому, як вважає СБ, може все закінчиться: «Є ризик розірвання чинної угоди про кредит "стенд-бай" з МВФ, і посилюються ризики для реструктуризації заборгованості, пов`язані з тим, що на 2012 рік припадають значні суми виплат за обслуговуванням боргу, у тому числі перед МВФ».

Крім того, на думку СБ, кланові інтереси та слабкий інституційний потенціал можуть себе взаємно підсилювати і перешкодити в досягненні цілей Стратегії партнерства з Україною навіть у разі твердої підтримки реформ керівництвом України. Також низькі темпи економічного зростання або рецесія в Європі протягом тривалого часу негативно вплинуть на економічні перспективи України. А низькі показники виконання портфеля проектів та неефективне управління ризиками можуть призвести до затримок або нездатності отримати результати, передбачені в рамках Стратегії.

Іншими словами, якщо зараз влада не вживе заходів, адекватних ситуації, то реально ми можемо пережити грецьку історію.

Екс-міністр фінансів Віктор Пинзениквважає цілком імовірним розірвання угоди про співпрацю з МВФ. При цьому, за його словами, в останні чотири роки країна стала заручницею дуже серйозних проблем, і деякі з них посилилися. «У разі розірвання угоди з МВФ неминуче радикальне загострення цих проблем. Уряд зобов`язаний уникнути такого сценарію», - підкреслює В.Пинзеник.

Сам МВФ уже висував ультиматум. Серед основних вимог - підвищення тарифів на газ для населення без дотаційного принципу на 30% і на 58% - для підприємств теплокомуненерго, реформа «Нафтогазу», а також зміцнення держфінансів для скорочення державного боргу, який в 2010-2011 рр. зріс втричі, досягши 40% ВВП. Є й маса рекомендацій для НБУ та податківців, бо, на думку МВФ, фіскальні результати України в 2011 році не виправдали очікувань - сумарний дефіцит сектору держуправління і «Нафтогазу» перевищив цільовий показник, гнучкість обмінного курсу також не забезпечена.

Виконати умови МВФ і Світового банку, які не безґрунтовні, владі «заважають» вибори. Партія регіонів, яка втрачає рейтинги, не може ризикувати в такий «відповідальний» для неї період, електорат чергового проколу їй не пробачить. Ситий по горло обіцянками, підвищеннями, скороченнями, судовими розбірками та іншими діями правлячої команди, він може накопичене «щастя від буття» виплеснути назовні, а на його ультиматум доведеться відповідати не гучними заявами типу «Україна для людей», а підрозділами спецпризначення . Такого повороту «володарі» бояться найбільше. Світове співтовариство не пробачить їм «революційних реформ».

Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко відзначає, що продовження співпраці з МВФ збільшує шанси України на успішне рефінансування зовнішнього боргу як державного, так і корпоративного. За його словами, з 8 млрд. дол., які Україна повинна виплатити цього року за зовнішнім держборгом, 6 млрд. дол. цілком реально рефінансувати. Решту 2 млрд. дол. можна буде покрити за рахунок здійснення зовнішніх запозичень. При цьому О.Устенко підкреслив, що на сьогодні ситуація на зовнішніх ринках капіталу залишається досить складною, «у першому півріччі зовнішні ринки будуть закриті для багатьох країн, в тому числі, і для України», але якщо нам вдасться вийти на зовнішні ринки запозичень, то, швидше за все, ставки залучень будуть високими. Водночас, за словами О.Устенка, якщо з обслуговуванням державного боргу ситуація більш-менш нормальна, то здатність корпоративного сектора і банків обслуговувати свої борги викликає сумнів: у поточному році обсяг виплат за зовнішніми боргами корпоративного сектора становить близько 34 млрд. дол., банківського - близько 12 млрд. дол. У минулі роки і банкірам, і корпоративному сектору вдавалося рефінансувати борги в повному обсязі, при цьому продовження кризи і погіршення настроїв інвесторів ставлять під сумнів успішне рефінансування боргів цього року. А відновлення співпраці з МВФ стане позитивним сигналом для інвесторів.

Цікаво, як довго Україна буде заручником особистісних відносин верхів, що передбачає прикордонне "розташування" Європа-Росія (і має пряме відношення до співпраці з МВФ). Гроші, яких у країні катастрофічно не вистачає, незважаючи на "відновлення промислового виробництва та активізацію економічного зростання", в нашому питанні - не перша скрипка. Точніше, не бюджетні гроші. У даній історії основоположним є особисті накопичення наших керівників. За будь-якого розкладу, який не збігається з їх сценарієм, вони опиняться у програші. Йти в ЄС - стати прозорішим, а як же сірі схеми, на яких наша еліта «заробляє» свій статок, йти в Росію - втратити скіпетр, що знову таки не може не відбитися на банківських рахунках "преміум-класу". Зіграти роль МВФ вже давно запропонувала Росія, як і надати допомогу ЄС у його дефолтному "апокаліпсисі".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росія активізує експансію в Україну... кредитами?

Нам може дати 2,5 млрд. доларів, а в порятунок єврозони виділити 10 млрд. дол. Євросоюз ще не відповів, делегація вирушила до Китаю, мабуть, на нашого північного сусіда ставку робити не бажають - як то кажуть, собі дорожче. А наші "топ-менеджери" можуть зважитися – ситуація підштовхує: торгівля в мінус, який склав 6,7 млрд. дол., збільшившись за 2011 рік у 2,2 рази, держборг зріс на 9% - до 59,2 млрд. дол. А тут ще розрахунки за минулі позики, на ці цілі потрібно майже 110 млрд. грн. (для порівняння: дохідна частина бюджету-2012 - 332 млрд. грн.). Загальні виплати за держборгом у 2012 році оцінюються в 95,483 млрд. грн. Тільки МВФ цього року потрібно виплатити за кредитами 3 млрд. дол.

За такого розкладу, якщо навіть не піти на поступки перед МВФ, то все одно доведеться підвищувати тарифи, урізувати соціальні програми, рухатися в напрямку інших, як прийнято говорити, непопулярних заходів. То навіщо «тягнути кота за хвіст»? Може, пора зробити вибір (затягуємо паски ще тугіше, але розбираємося самі зі своїми проблемами, або знову беремо в борг), тим більше що часу залишилося не так вже й багато до години «Ч». Але, мабуть, сидіння на двох стільцях - принцип правлячої команди. Причому не виключається варіант взяти в борг у інших кредиторів. «Коли ми говоримо про те, що вже безвихідна ситуація без МВФ - це не так. По-перше, сьогодні є можливість ще двосторонніх переговорів, і як мінімум, є 4 країни, які мають достатньо серйозні валютні резерви. Це - Росія, Китай, Індія і Бразилія. Можна вести переговори... », - озвучив ідейні міркування влади віце-прем`єр Сергій Тігіпко.

Ось тільки в Індії та Бразилії нас не вистачало, хоча цікаво, які вони умови нам висунуть...

Нана Чорна (УНІАН)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Двоголова" делегація, або Переговори з МВФ віддали "дебютантам"...