Банківська система в січні отримала прибуток у 700 млн. грн.
17:57, 20 лютого 2012Фінанси
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Банківська система України за підсумками січня 2012 року отримала прибуток у 0,7 млрд. грн., порівняно зі збитком 5 млн. грн. роком раніше.
Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.
Згідно з наданою інформацією, доходи банків збільшилися на 4% - до 11,7 млрд. грн., витрати - на 1,9%, до 11 млрд. грн.
Довідка УНІАН.Банківська система України за підсумками 2011 року, порівняно з 2010 роком, скоротила збиток на 40% - до 7,708 млрд. грн.
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