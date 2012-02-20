Банківська система в січні отримала прибуток у 700 млн. грн.

Банківська система України за підсумками січня 2012 року отримала прибуток у 0,7 млрд. грн., порівняно зі збитком 5 млн. грн. роком раніше.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Згідно з наданою інформацією, доходи банків збільшилися на 4% - до 11,7 млрд. грн., витрати - на 1,9%, до 11 млрд. грн.

Довідка УНІАН.Банківська система України за підсумками 2011 року, порівняно з 2010 роком, скоротила збиток на 40% - до 7,708 млрд. грн.