Греція уникне дефолту - кредит в 130 млрд євро схвалено, списано буде 53,3% боргу

Країни єврозони і Міжнародний валютний фонд (МВФ) нададуть Греції для уникнення дефолту до 130 мільярдів євро кредитів до 2014 року в рамках другого плану порятунку, повідомив глава Єврогрупи Жан -Клод Юнкер на прес-конференції у вівторок за підсумками дванадцятигодинного засідання ради міністрів, передає РІА "Новости".

За його інформацією, приватний сектор може списати борг країні в розмірі 53,3%. Ці рішення були погоджені Єврогрупою після дванадцятигодинної наради.

Раніше агентство Франс Прес з посиланням на джерела в Євросоюзі повідомляло, що міністри фінансів країн єврозони у вівторок затвердили план з порятунку Греції від боргової кризи.

Рада керівників Міжнародного валютного фонду має розглянути участь у другій програмі порятунку Греції від дефолту в перший тиждень березня, повідомила глава МВФ Крістін Лагард за підсумками засідання Єврогрупи.

Прем`єр-міністр Греції Лукас Пападімос назвав "історичною" досягнуту угоду про кредитування країни.

За його словами, необхідно негайно приступити до реалізації програми, яка передбачає подальше кредитування країни і списання її боргу.

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