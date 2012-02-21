Сьогодні пара EUR/USD потягнеться до рівня 1.3340 на фоні "грецького" сценарію - експерт

На світових торгах у вівторок, 21 лютого, пара EUR/USD буде тягнутися до рівнів 1.3280 і 1.3340 на фоні того, що Євросоюз погодив програму фінансової допомоги Греції, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, Великобританія сьогодні публікує серію звітів з фінансів держсектора, які хоч і представляють інтерес з точки зору стабільності економіки, проте навряд чи привернуть увагу інвесторів у цій ситуації. Швидше за все, GBP/USD сьогодні буде відповідати рухам EUR/USD, при цьому для пари буде відкритий шлях до 1.59 і далі до 1.5960.

Пара ж AUD/USD здатна пробити опір 1.0800 в разі збільшення попиту на більш ризиковані активи. Причому стимулювати такий попит може вирішення "грецького питання".