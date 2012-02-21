Торги доларом на міжбанку відкрилися котируваннями 8,0110/8,0140 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 8,0110/8,0140 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2686/0,2690, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,6120/10,6180. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують збільшуватися – 1,3250/1,3252 (понеділок – 1,3192/1,3194). У понеділок, 20 лютого, Нацбанк на ринок не виходив.

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