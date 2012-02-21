Термін подання документів для держреєстрації іноземних інвестицій можуть збільшити

Верховна Рада України прийняла за основу проекту закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної реєстрації іноземних інвестицій».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту проголосували 256 народних депутатів з 403, зареєстрованого в сесійній залі.

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 395 Господарського кодексу України та статті 13 закону України “Про режим іноземного інвестування”, які стосуються визначення строку подання інвестором документів для державної реєстрації іноземних інвестицій, перереєстрації у випадку зміни власника іноземної інвестиції, анулювання державної реєстрації іноземної інвестиції у випадку вилучення (репатріації) іноземних інвестицій протягом 30 календарних днів після фактичного внесення, вилучення (репатріації) таких інвестицій або зміни власника іноземних інвестицій.

Також передбачається доповнити статтю 1 закону України “Про режим іноземного інвестування” положенням щодо визначення терміну “державна реєстрація іноземної інвестиції”. Пропонується встановити, що державна реєстрація (перереєстрація) іноземних інвестицій та її анулювання здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України, в семиденний строк з дня подання іноземним інвестором документів для реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання.

Строк, протягом якого інвестор може звернутися до органу державної реєстрації, не повинен перевищувати 30 календарних днів після фактичного внесення, вилучення (репатріації) іноземних інвестицій або зміни власника іноземних інвестицій.