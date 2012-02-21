Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 8,0110/8,0150 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0110/8,0140, на 12:00 ціни піднялися - 8,0115/8,0145. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0110/8,0150 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2686/90, на 12:00 ціни піднялися до 0,2688/92. На момент закриття ціни відкотилися до рівня 0,2686/90. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,8225 (-0,1200).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3250/52, а на 15:00 знизилися до 1,3215/17. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6120/10,6180, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,6145/10,6245. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли максимуму 10,5845/10,5955.