Могильов пропонує змінити процес проведення тендерів

Голова Ради міністрів Криму Анатолій МОГИЛЬОВ запропонував внести зміни до процесу проведення тендерних закупівель і передбачити проведення щомісячних і щоквартальних тендерів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Радміну Криму, з такою ініціативою А.Могильов виступив на засіданні Ради регіонів, яке пройшло у Києві під керівництвом Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

А.Могильов відзначив, що ціни на окремі товари, які купувалися через тендери, перевищували ринкові. З метою зниження витрат бюджетних коштів він запропонував внести зміни у наказ Міністерства регіонального розвитку і торгівлі України, що регламентує процес проведення державних закупівель.

«Потрібно передбачити, щоб закупівлі проводилися щомісячно або щоквартально, - сказав прем`єр-міністр Криму. - Тому що ми купуємо взимку продукти харчування за цінами, які мають великі коливання протягом року».

Глава Радміну Криму також запропонував встановити середні індикативні ціни на основні витратні товари - продукти харчування і бензин, це дозволить забезпечити дотримання розумного цінового балансу під час проведення держзакупівель.

«Має бути встановлена середня індикативна ціна, виходити за яку не можна. Кожне управління економіки може встановити таку ціну», - сказав А.Могильов.

Голова Ради міністрів Криму підкреслив, що процедура державних закупівель повинна бути максимально прозорою і конкурентоздатною.