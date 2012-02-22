У Білорусі з 22 лютого по 6 березня працюватиме місія МВФ

Мінськ. У Білорусі з 22 лютого по 6 березня працюватиме оглядова місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), яку очолить Кріс ДЖАРВІС.

Як повідомили УНІАН у Представництві МВФ у Білорусі, традиційна щорічна місія працюватиме в рамках четвертої статті статуту МВФ.

«Буде розглянута економічна політика Білорусі за попередній рік, а також зміна економічної ситуації в країні. Крім того, з представниками влади обговорюватимуться питання економічної політики на поточний рік», - підкреслили в Представництві МВФ.

Окрім цього, під час роботи місії в Білорусі заплановані зустрічі в Міністерстві фінансів, на яких сторони обговорять підсумки роботи фінансової системи в 2011 році, а також основні пріоритети і завдання бюджетно-податкової політики в 2012 році. Такі консультації Міжнародний валютний фонд проводить з усіма країнами-членами.

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