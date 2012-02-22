В Україні завершився проект Twinning з підтримки Міністерства фінансів

21 лютого в Міністерстві фінансів України відбулася завершальна конференція проекту Twinning «Підтримка Міністерства фінансів у сферах управління державним боргом і бюджетного прогнозування», який триватиме майже 2 роки.

Як повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України, у рамках проекту в 2011 році вперше разом з державним бюджетом був розроблений і підготовлений середньостроковий прогноз державного бюджету на 2013 і 2014 роки.

Головною метою проекту Twinning є посилення системи державних фінансів України на базі кращого практичного досвіду ЄС, а також наближення нормативно-правової та інституційної бази до міжнародних і європейських передових практик.

За словами міністра фінансів Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, знання і досвід, одержані від проекту, були використані при підготовці державного бюджету на 2013 і 2014 роки, проекту Закону «Про державний борг і гарантований борг України», визначення напрямків надання державних гарантій, формування Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2012-2014 рр.

Крім того, розпочата робота з управління ризиками при наданні державних гарантій, створена нормативна основа для управління ліквідністю.