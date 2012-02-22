У пари EUR/USD попереду складні часи - експерт

У пари EUR/USD попереду складні часи, бо певні моменти щодо «грецького питання» ще не є зрозумілими, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як пояснюють аналітики, по-перше, невідомо, який внесок у справу внесе МВФ. По-друге, невідомі обсяги добровільної участі приватних власників облігацій. Якщо хтось із них не захоче прийняти такі умови, можливо, оголошення про дефолт все ж надійде. На поточний момент варто особливу увагу приділити динаміці кредитних спредів. Якщо вони знову почнуть зростати, це чинитиме тиск на EUR/USD з первинною метою на 1.32 і далі 1.3140. Крім того, вплив на пару може надати і реліз даних з ділової активності в сфері обробної промисловості та послуг Е-17. Якщо складовий показник піде нижче позначки 50, це тільки підсилить розпродаж єдиної валюти. Перевищення ж прогнозів здатне надати невелику підтримку парі EUR/USD з первинною метою на 1.3280 і далі 1.33.

Як відзначають аналітики, сьогодні буде опублікований протокол останнього засідання Банку Англії. Регулятор може надати більш детальну інформацію з приводу голосів щодо розширення програми кількісного пом`якшення на 50 млрд. Якщо виявиться, що були і прихильники більш значного стимулювання економіки, то це може чинити тиск на фунт. Пара GBP/USD в такому випадку здатна пробити підтримку 1.5750 і рушити до позначки 1.57.

З іншого боку, якщо протокол покаже, що деякі члени Комітету з монетарної політики виступали за незмінний стан речей, то це може стимулювати попит на «британця». Пара GBP/USD може повернутися вище позначки 1.58 з первинною метою на 1.5860.

Зростання пари USD/JPY продовжиться до позначки Y80 з подальшою метою на 80.30. Пара AUD/USD здатна пробити підтримку 1.0670 на хвилі втечі з ризикованих активів. Якщо це вдасться, ймовірний рух до 1.0600.