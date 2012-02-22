У січні надходження до загального фонду держбюджету зросли на 6% - до 12,5 млрд. грн.

У січні 2012 року до загального фонду державного бюджету України надійшли 12,5 млрд. грн. платежів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ДПСУ, це на 6,1% більше січня минулого року. Бюджетний розпис Міністерства фінансів України виконано на 101,3%.

Додатково до загального фонду надійшли 161,5 млн. грн.

До зведеного бюджету України в січні 2012 року сплачено 18,6 млрд. грн. платежів, які контролюються податковими органами. До державного бюджету надійшли 13,1 млрд. грн., до місцевих бюджетів – 5,5 млрд. грн.

У повному обсязі виконано завдання щодо податку на додану вартість, акцизному податку на вироблені в Україні підакцизні товари, рентної плати за природний газ і газовий конденсат, які видобуваються в Україні, збору за спеціальне водокористування.

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