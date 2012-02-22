Мінінфраструктури стало головним розпорядником бюджетних коштів на підготовку до Євро-2012

Кабінет Міністрів України визначив Міністерство інфраструктури головним розпорядником бюджетних коштів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Це закріплено постановою уряду №92 від 15 лютого 2012 року «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання боргових зобов`язань за кредитами, залученими під державні гарантії, які використовуються для вирішення завдань і здійснення заходів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу».

Згідно з постановою, розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня й відповідальним виконавцем бюджетної програми є «Укрєвроінфрапроект».

Операції, пов`язані з використанням бюджетних коштів, здійснюватимуться у порядку обслуговування держбюджету за витратами та операціями з надання й повернення кредитів, наданих за рахунок коштів держбюджету, затвердженому наказом Мінфіну від 30 вересня 2011 року.

Довідка УНІАН. Згідно з Держпрограмою підготовки й проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, на підготовку до чемпіонату передбачено 26 млрд. грн.