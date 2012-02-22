Саміт G20 буде присвячено європейській кризі

Європейська боргова криза буде основною темою переговорів представників країн "Великої двадцятки", які відбудуться в Мехіко 25-26 лютого, оскільки решта світу очікує від єврозони обіцянки зміцнити її систему антикризового захисту.

Як передає «Рейтер», розвинені країни, й країни, що розвиваються, також хочуть почути від Євросоюзу запевнення в тому, що він зробить усе необхідне, щоб стримати наслідки кризи. Переконливі відповіді можуть допомогти чиновникам наблизитися до вирішення питання розширення потенціалу Міжнародного валютного фонду, що дозволить йому більш успішно допомагати жертвам кризи.

Міністр фінансів США Тімоті ГАЙТНЕР і голова Ради фінансової стабільності Марк КАРНІ будуть присутні на засіданні 25-26 лютого разом із представниками країн, що розвиваються, таких як Бразилія, Індія та Китай, чия підтримка вкрай важлива в питанні збільшення ресурсів МВФ.

Але міністри фінансів і глави центробанків G20 навряд чи домовляться про деталі розширення грошової бази МВФ, перш ніж наступного тижня відбудуться переговори лідерів Євросоюзу про їхні плани фінансового захисту.

"Вкрай маловірогідно, що G20 досягне конкретної угоди про фінансування МВФ у цьому місяці, - сказав представник блоку. - Неможливо, щоб рішення про ресурси МВФ з`явилося раніше, ніж єврозона домовиться про свій власний захист".

МВФ хоче більш ніж удвічі збільшити свої ресурси за допомогою залучення додаткових 600 мільярдів доларів, щоб допомагати країнам справлятися з наслідками боргової кризи, але деякі країни, зокрема, США і Канада, виступають проти цього плану.

Багато держав за межами єврозони говорять, що регіон повинен у першу чергу вкласти більше своїх власних грошей, щоб обмежити поширення кризи, наприклад, об`єднати кошти обох фондів допомоги, які в цьому випадку становитимуть приблизно 750 мільярдів євро (992 мільярда доларів).

Лідери ЄС вирішать, чи потрібно об`єднувати тимчасовий і постійний фонди допомоги, на саміті 1-2 березня й попередні висновки, які бачив «Рейтер», говорять про те, що вони планують попросити G20 розширити фінанси МВФ у квітні, коли чиновники знову зберуться на переговори у Вашингтоні.

Аналітики також вважають, що шанси на значний прогрес на засіданні G20 невеликі, враховуючи те, з якою швидкістю досі йшли переговори про антикризові заходи в Європі.

«Все крутиться навколо Греції, кризи єврозони й обмеження наслідків цього, - сказав Ніл ШЕРІНГ із Capital Economics. - Планка очікувань дуже низька».

У 2012 році Мексика головує в G20.

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