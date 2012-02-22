Fitch знизило "сміттєвий" рейтинг Греції до переддефолтного

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгострокові рейтинги Греції в іноземній і національній валюті відразу на два ступені – до «C» з «CCC», а після закінчення програми обміну держоблігацій знизить до рівня «обмеженого дефолту», сказано у повідомленні агентства.

Короткостроковий рейтинг в іноземній валюті підтверджено на рівні «C».

Агентство знизило рейтинг через день після того, як Єврогрупа затвердила план допомоги Греції у розмірі 130 млрд. євро. Приватним кредиторам у рамках програми пропонується списати борги країни, які знаходяться на їхніх балансах, на 53,5% від номіналу. Купони за новими облігаціями, на які обмінюються поточні бонди Греції, становитимуть 2% до 2014 року, 3% - між 2015 і 2020 роками, 4,3% - у подальші роки.

На думку Fitch, пониження рейтингу до «C» з «CCC» означає, що країна перебуває на межі дефолту.

Після закінчення обміну держоблігацій Греції на нові Fitch обіцяє знизити рейтинг країни до RD – «обмеженого дефолту», передає "Газета.Ru".

Як повідомляв УНІАН, на думку аналітиків, у пари EUR/USD попереду складні часи, оскільки певні моменти з «грецького питання» ще не зрозумілі.

Як пояснюють аналітики, по-перше, не відомо, який внесок у справу зробить МВФ. По-друге, не відомі обсяги добровільної участі приватних власників облігацій. Якщо хтось із них не захоче прийняти такі умови, можливо, оголошення про дефолт все ж таки надійде.