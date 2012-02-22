Уряд хоче домовитися з СБ про альтернативні вимоги до кредитування

Уряд сподівається домовитися зі Світовим банком щодо альтернативних вимог до кредитування України, зокрема, переглянути питання про збільшення тарифів на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив віце-прем`єр-міністр - міністр соціального розвитку України Сергій ТІГІПКО.

«Ми шукаємо компенсатори і розробляємо альтернативні рішення. Зараз таку програму розробляємо зі Світовим банком. Чекаємо нового представника СБ по Молдові, Білорусі і Україні, який до нас приїде на початку березня, і спробуємо разом з ним просунутися з альтернативними пропозиціями», - відзначив він.

За словами С.ТІГІПКА, позиції Міжнародного валютного фонду у питанні тарифів на газ залишаються жорсткими.

Водночас він нагадав, що Президент «категорично наполягає на тому, що тарифи піднімати не можна, тому що паралельно не зроблено цілу низку інших рішень, які б допомогли людям подолати цю проблему». «Тому ні уряд, ні Президент не готові до підняття тарифів, і це є основною проблемою в переговорах з МВФ», - відзначив С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, 24-25 січня українська делегація перебувала у Вашингтоні на переговорах з МВФ. Очолив делегацію перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ. Також у складі делегації перебували новопризначений міністр фінансів Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ. Перед поїздкою В.ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що завданням візиту є відновлення програми співпраці і «одержати кредит, якщо це можливо, насамперед, у рамках тієї програми, яка була підписана раніше, у нас там залишилося десь 10 млрд. дол.».

Раніше повідомлялося про те, що в результаті досягнутих на початку листопада 2011 року домовленостей Україна і МВФ повернуться до перегляду програми співпраці після завершення газових переговорів з Росією.

31 січня прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив, що сподівається на розуміння у МВФ ситуації, що є в Україні з тарифоутворенням.

Він відзначив, що в житлових будинках України, які будувалися за часів СРСР, коли ціна на газ була низькою, недостатньо були продумані системи енергозбереження, і зараз, перш ніж підвищувати тарифи, необхідно провести роботу саме з удосконалення цих систем.

«Зараз ціна на газ, наприклад, зросла, якщо порівняти з радянським часом, напевно, в сотні разів – 500 доларів зараз. Виникає питання – чому наші люди мають платити за те, що вони живуть в таких недосконалих будинках, з такими втратами. Нам говорять, що газ має коштувати стільки, скільки коштує. Але, напевно, спочатку ми маємо модернізувати наше житлово-комунальне господарство, привести втрати до нормальних параметрів, а потім сказати – от, друзі, платіть стільки, скільки це коштує», - сказав М.АЗАРОВ.

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