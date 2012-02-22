Податкова заявляє, що компаніям з американським капіталом ПДВ відшкодовується своєчасно і в повному обсязі

Компаніям з американським капіталом у 2011 році відшкодовано 627,7 млн. грн. ПДВ, зокрема в автоматичному режимі - 109,5 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), за два місяці поточного року 14 компаній з американським капіталом вже одержали бюджетне відшкодування ПДВ на суму 203,3 млн. грн. Майже 96% цієї суми (194,8 млн. грн.) відшкодовано в автоматичному режимі. При цьому сума заявленого до відшкодування податку за 2012 рік становить 117,6 млн. грн.

Як пояснили УНІАН у прес-службі відомства, цим компаніям було відшкодовано ПДВ більше, ніж заявлялося, з урахуванням відшкодування за попередні періоди.

Для посилення співпраці з підприємствами-інвесторами і врегулювання спірних питань, що виникають між податковою службою і американськими компаніями, ДПСУ ухвалила рішення про організацію найближчим часом зустрічі з представниками Американської торгової палати України.

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