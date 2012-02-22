Чимало чиновників Росії бояться вступу України до Митного союзу – МЗС РФ

Москва. Чимало чиновників Росії бояться вступу України до Митного союзу Росії, Казахстану і Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник директора 1-го Департаменту країн СНД МЗС Росії Дмитро ПОЛЯНСЬКИЙ в ході міжнародного медіа-форуму «Четверта влада».

«Є дуже велика частина наших чиновників, які дуже бояться того, що Україна вступить до Митного союзу. Насправді це величезний головний біль – як бути з такою великою країною, з величезним потенціалом зростання», – сказав Д.Полянський.

Він наголосив, що якщо українська влада прийме таке рішення, то Україна буде приєднуватися не на «приставному стільчику, а на умовах рівноправного члена, який диктуватиме свої умови і відстоюватиме свої інтереси».

На його думку, цей фактор доведеться серйозно враховувати. При тому, що робота у форматі трійки йде дуже непросто і буде ще складніше у разі приєднання Киргизії і Таджикистану, додав він.

Відповідаючи на питання, чому в Україні побутує думка, що її намагаються затягнути у Митний союз, він сказав: «Можливо, тому, що Росія велика. Є думка, що Німеччина хоче всі країни Східної Європи підпорядкувати собі і скуповувати їхні активи».

«Хтось у Росії може й хоче загнати Україну до Митного союзу, але оскільки Митний союз – це економічне утворення, то тут діють економічні принципи, а не політичні. Рішення тільки за Києвом», - сказав він.

Д.Полянський відзначив, що Киргизії і Таджикистану для досягнення вимог Митного союзу при оптимістичному сценарії буде потрібно близько двох років.

При цьому він зауважив, що дуже важко сказати, скільки часу займе вступ України до Митного союзу, якщо в Києві буде ухвалено таке рішення.

За його словами, крім переговорної позиції України в цьому питанні, треба враховувати чинник її членства у СОТ.

«Багато хто в Україні говорить, що членство України у СОТ робить неможливим її приєднання до МС. Це не так. Будь-який член СОТ може зажадати перегляду своїх умов приєднання і з цієї миті фактично почати їх порушувати», - вважає він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Український бренд - торгівля «в мінус»