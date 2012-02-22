Пікові виплати за держборгом припадуть на лютий і березень

Міністр фінансів України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявляє, що дефолт Україні не загрожує.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання фінансового комітету Верховної Ради.

«Дефолту не буде», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ, коментуючи повідомлення із цього приводу окремих зарубіжних ЗМІ.

За його словами, пікові виплати за держборгом заплановані на лютий і березень поточного року, по 8 млрд. грн. кожного місяця.

Решта значних виплат передбачена на 4 червня і жовтень поточного року.

Мінфін проводить перекредитування цих боргів, оскільки, за словами міністра, забезпечити їх обслуговування за рахунок бюджетних надходжень неможливо.

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ вважає, що Україна на сьогодні перебуває ще в рамках безпечного рівня держборгу, але вже на його межі.

Міністр фінансів також заявив, що курс гривні буде стабільним.

«Підстави для занепокоєння за стабільність національної валюти відсутні», - сказав він.

За словами міністра, в розроблених Мінфіном, згідно зі стратегією середньострокового бюджетного планування, проектах бюджетів на 2013, 2014 роки відхилення курсу гривни тому, який встановлено на 2012 рік, мінімальні.

Нагадаємо, 17 лютого ц.р. голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ під час зустрічі з представниками Незалежної асоціації банків України заявив, що на сьогоднішній день стабільності курсу національної валюти нічого не загрожує.

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Держборг України в 2011 році зріс на 9% – до 59,2 млрд. дол.

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