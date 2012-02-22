Долар на міжбанку і далі дешевшає

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0120/8,0170, на 12:00 ціни знизилися - 8,0090/8,0110. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0070/8,0130 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2693/97, на 12:00 ціни впали -0,2687/91. На момент закриття ціни відкотилися до рівня 0,2688/92. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 29,7774 (-0,0451).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3215/65. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6225/10,6305, на 12:00 ціни пішли вниз -10,5985/10,6070. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 10,5935/10,6075.