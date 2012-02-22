Хорошковський на засіданні комітету Верховної Ради зробив низку заяв

Хорошковський заявляє, що дефолт Україні не загрожує

Міністр фінансів України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявляє, що дефолт Україні не загрожує.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання фінансового комітету Верховної Ради.

«Дефолту не буде», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ, коментуючи повідомлення із цього приводу окремих зарубіжних ЗМІ.

За його словами, пікові виплати за держборгом заплановані на лютий і березень поточного року, по 8 млрд. грн. кожного місяця.

Решта значних виплат передбачена на 4 червня і жовтень поточного року.

Мінфін проводить перекредитування цих боргів, оскільки, за словами міністра, забезпечити їх обслуговування за рахунок бюджетних надходжень неможливо.

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ вважає, що Україна на сьогодні перебуває ще в рамках безпечного рівня держборгу, але вже на його межі.

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Хорошковський заявляє про те, що курс гривні буде стабільним

Міністр фінансів України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявляє про те, що курс гривні буде стабільним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання фінансового комітету Верховної Ради.

«Підстави для занепокоєння за стабільність національної валюти відсутні», - сказав він.

За словами міністра, в розроблених Мінфіном, згідно зі стратегією середньострокового бюджетного планування, проектах бюджетів на 2013, 2014 роки відхилення курсу гривни тому, який встановлено на 2012 рік, мінімальні.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого ц.р. голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ під час зустрічі з представниками Незалежної асоціації банків України заявив, що на сьогоднішній день стабільності курсу національної валюти нічого не загрожує.

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Зміни до держбюджету вноситимуться за наслідками першого кварталу

Зміни до закону про Державний бюджет України на 2012 рік вноситимуться за наслідками першого кварталу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр фінансів України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ під час засідання фінансового комітету Верховної Ради.

«Зміни до держбюджету вноситимуться за наслідками першого кварталу», - сказав він. При цьому він критично охарактеризував діючий держбюджет.

«Держбюджет – він, м`яко кажучи, недостатньо збалансований щодо витрат і доходів», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 22 грудня 2011 р. прийняла Закон «Про Державний бюджет України на 2012 рік».

Закон передбачає, що доходи держбюджету України на 2012 рік становитимуть 332,281 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду держбюджету - 288,177 млрд. грн., і доходи спеціального фонду - 44,643 млрд. грн.

Витрати держбюджету становитимуть 358,010 млрд. грн., зокрема витрати загального фонду - 312,774 млрд. грн. і витрати спеціального фонду – 45,236 млрд. грн.

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Хорошковський заявляє про можливе продовження програми "стенд-бай" з МВФ

Міністр фінансів України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявляє про можливе продовження програми "стенд-бай" з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні фінансового комітету Верховної Ради.

«Перший позитивний момент – кілька днів тому у мене була зустріч з представниками МВФ, і вони, у принципі, думаю, готові говорити про продовження програми "стенд-бай", - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ. – Ми на сьогодні не говоримо про кредитну підставу, про гроші, що необхідно їх одержати. Але сама програма, якщо вона буде продовжена і не буде ризику її припинення, це буде позитивний сигнал для зовнішніх ринків».

При цьому міністр підкреслив, що Україна готова обслуговувати всі свої зобов`язання, незалежно від того, чи будуть одержані гроші від МВФ.

Довідка УНІАН. Програма співпраці України і МВФ, прийнята в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на майже 16 млрд. дол. Термін дії програми - 2,5 роки. Гроші залучаються під ставку 3,5% річних.

Одразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

22 грудня 2010 року було виділено другий транш кредиту stand-by у розмірі 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол.

Проте для отримання чергового траншу кредиту МВФ Україна має виконати низку вимог, зокрема підвищити тарифи для населення на газ і теплопостачання.