Торги доларом на міжбанку відкрилися котируваннями 8,0090/8,0115 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань - 8,0090/8,0115 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися - 0,2700/0,2704, котирування по євро-гривні пішли вгору - 10,6485/10,6535. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися - 1,3294/1,3296 (середа - 1,3258/1,3260).

У середу, 22 лютого, Нацбанк на ринок не виходив.