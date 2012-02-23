Статдані з ЄС можуть вивести пару EUR/USD з діапазону 1,3200-1,3270 - експерт

Звіт про ділову середу в Німеччині від Ifo, що стане найбільш значущою подією у четвер, 23 лютого, може вивести пару EUR/USD з діапазону 1,3200-1,3270, в якому вона торгується вже дві доби, метою для неї можуть стати рівні 1,3330 і 1,3131, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, для британського фунта найактуальнішим завданням стане можливість утримати підтримку 1,5669, пробиття якої може відкрити долару дорогу в область 1,5580. Тим не менше, для подальшого руху вниз парі GBP/USD буде потрібна підтримка з боку EUR/USD, з якою вона традиційно має високий рівень кореляції, оскільки негатив, пов`язаний з подробицями прийняття рішення щодо розширення програми кількісного пом`якшення, швидко вичерпається. Перш за все, тому що він не несе в собі суттєвої ймовірності подальшої непередбаченої зміни рошово-кредитної політики Банку Англії.