Угорщина вважає безпідставними пропозиції Єврокомісії скасувати їй допомогу

Брюссель. Угорщина вважає безпідставними пропозиції Єврокомісії скасувати частину допомоги цій країні.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили у Постійному представництві Угорщини при ЄС з посиланням на прес-секретаря прем’єр-міністра Угорщини Петера ШИЖИЯРТО.

“Наш уряд розглядає її (пропозицію – УНІАН) як безпідставну та нечесну”, - зазначається у повідомленні.

За словами речника угорського уряду, Єврокомісія проігнорувала той факт, що вперше з моменту приєднання країни до Європейського Союзу в 2004 році за підсумками 2011 року бюджет Угорщини матиме дефіцит менше 3% ВВП та має зберегтись на такому ж рівні в 2012 році.

У повідомленні також наголошується, що уряд країни вже здійснив необхідні кроки для того, щоб і в 2013 році дефіцит бюджету залишився у межах 3% ВВП.

“Пропозиція, схвалена Європейською комісією, також суперечлива з юридичної точки зору: вона суперечить духу Угоди ЄС, оскільки запроваджує санкції у відповідь на передбачувані майбутні події”, - наголошується у повідомленні Постійного представництва Угорщини при ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Єврокомісія запропонувала скасувати заплановану допомогу Угорщині із фонду зближення в 495 млн. євро через надмірний дефіцит бюджету.

Ці кошти, передбачені до витрачання з 1 січня 2013 року, становлять 0,5% ВВП країни та 29% усіх передбачених видатків з фонду зближення для Угорщини на 2013 рік.

Єврокомісія вирішила виступити з такою пропозицією після того, як уряд Угорщини, незважаючи на неодноразові вимоги, так і не здійснив необхідних кроків з подолання надмірного дефіциту бюджету і приведення його до встановлених у ЄС вимог – не більше 3% ВВП.