Єфремов: Порошенка призначено міністром економіки, а Колобова - міністром фінансів

Лідер парламентської фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ повідомив, що міністром економічного розвитку та торгівлі призначено Петра ПОРОШЕНКА, а міністром фінансів України Юрія КОЛОБОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ сказав на брифінгу у ВР.

На уточнююче запитання журналістів, чи ця інформація офіційна, О.ЄФРЕМОВ відповів: «Це офіційна інформація. На даний момент відбулися дані призначення і ці люди приступають до виконання своїх обов’язків».

Як відомо, П.ПОРОШЕНКО з 22 лютого 2007 року очолює Раду Національного банку України. З жовтня 2009 по березень 2010 року обіймав посаду міністра закордонних справ.

Ю.КОЛОБОВ в квітні 2010 року був призначений на посаду заступника голови правління Нацбанку, в листопаді того ж року - першим заступником голови. До цього він працював в «Укрексімбанку», був головою правління БТА Банку.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Президент України звільнив Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО з посади міністра фінансів, призначивши його першим віце-прем`єр-міністром.