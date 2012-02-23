Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 8,0065/8,0140 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0090/8,0115, до 12:00 ціни знизилися до 8,0050/8,0090. На час закриття торгів цінові рівні підвищилися - 8,0065/8,0140 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», в Росії сьогодні святкують День захисника Вітчизни, у зв`язку з цим торги російським рублем можливі лише розрахунками ТОМ. Рублевий ринок відкрився на ТОМ’і котируваннями 0,2700/0,2704, на 12:00 ціни піднялися до 0,2703/0,2707. На час закриття ціни залишилися на тому самому рівні.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3230/1,3440.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6485/10,6535, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,6675/10,6790. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH впали до 10,6385/10,6545.