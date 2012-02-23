Азаров запропонував кандидатуру Порошенка на посаду міністра економіки

Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ запропонував кандидатуру Петра ПОРОШЕНКА на посаду міністра економіки.

Про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сказав в інтерв’ю для програми «Вечори з Віталієм Коротичем», повідомляє прес-служба глави держави.

Президент зауважив, що вже мав коротку бесіду з П.ПОРОШЕНКОМ, під час якої той стисло виклав своє бачення організації роботи Міністерства економіки та власних кроків як його керівника.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, він залишився загалом задоволеним тим, що почув попередньо, і тепер очікує від П.ПОРОШЕНКА письмового викладу його плану дій.

«Я йому сказав: підготуйте, будь ласка, Петре Олексійовичу, дуже стислу, коротку програму, з чим Ви хотіли б прийти в Міністерство економіки», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Серед інших тем, порушених під час інтерв’ю для програми «Вечори з Віталієм Коротичем»: шляхи реформування країни, співпраця з МВФ, українсько-російські газові переговори.

Інтерв’ю вийде в ефір Першого національного каналу в суботу, 25 лютого, о 12.30 і в неділю, 26 лютого, о 22.00.

Нагадаємо, лідер парламентської фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що міністром економічного розвитку і торгівлі призначено Петра ПОРОШЕНКА, а міністром фінансів України - Юрій КОЛОБОВ.