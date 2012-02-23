81% експортерів у січні одержали відшкодування ПДВ в автоматичному режимі — ДПСУ

81% експортерів у січні податок на додану вартість (ПДВ) було відшкодовано в автоматичному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр КЛИМЕНКО під час сьогоднішньої зустрічі з головою Федерації працедавців України (ФПУ) Дмитром ФІРТАШЕМ.

За словами О.Клименка, це найвищий показник за час існування механізму автоматичного відшкодування ПДВ.

Він також відзначає, що компанії сьогодні активно переглядають свої бізнес-плани для того, щоб відповідати критеріям для отримання ПДВ «автоматом».

«Дедалі більше платників за власною ініціативою намагаються вдосконалити свою діяльність відповідно до вимог закону, щоб потрапити до числа тих, хто має право на «автомат», - відзначив керівник податкової служби.

Зокрема, потенційні одержувачі автоматичного відшкодування стрімко скорочують податкові борги (з 211 боржника залишилося 78), а також істотно підвищують зарплату на своїх підприємствах.

Крім того, за рік більш ніж у 5 разів скоротилося число підприємств, які мали розбіжності між власним податковим кредитом і податковими зобов`язаннями своїх контрагентів, - з 1753 до 311 платника.

В ході сьогоднішньої зустрічі представників ДПСУ і ФПУ було підписано Меморандум про співпрацю, який передбачає спільну роботу над удосконаленням податкового законодавства, обмін інформацією про факти порушення законодавства, створення постійних і тимчасових робочих груп у разі потреби рішення проблемних питань тощо.

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