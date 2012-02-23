ДПСУ в 2011 році скоротила кількість звернень до судів на 17% - до 142,3 тис.

Державна податкова служба України в 2011 році скоротила кількість звернень до судів на 17%, порівняно з 2010 роком, до 142,3 тис.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, про це сьогодні під час зустрічі з керівниками Федерації роботодавців України повідомив голова ДПСУ Олександр КЛИМЕНКО.

За його словами, в 2011 році Податкова ініціювала 142,3 тис. звернень до суду, тоді як роком раніше цей показник досягав майже 173 тис. позовів.

Голова ДПСУ запевнив, що тенденція збережеться і цього року. «Ми взагалі змінили своє ставлення до судових спорів із платниками податків. Раніше це сприймалося як традиційна частина нашої повсякденної роботи. Але зараз ми трактуємо будь-який позов як крайній метод, що вживається тільки тоді, коли вичерпано інші способи досягти згоди», - пояснив О.КЛИМЕНКО.

Він зазначив, що наполягає на вирішенні більшості спірних питань у порядку досудового регулювання.