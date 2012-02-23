Українці, що працюють за кордоном, покращили платіжний баланс країни на 2,7 млрд. дол.

Позитивне сальдо надходження валюти в Україну за міжнародними системами грошових переказів у 2011 році, порівняно з 2010 роком, збільшилося на 21%, або на 487 млн. дол. - до 2,716 млрд. дол.

Це випливає з інформації, оприлюдненої на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з наданою інформацією, загальна сума переказів до України в 2011 році склала 3,156 млрд. дол. (в еквіваленті), що на 21% більше, ніж у 2010 році.

Сума переказів з України збільшилася на 16% - до 440 млн. дол.

За даними Нацбанку, на 1 січня 2012 року на території Україні функціонувало 22 міжнародні системи переказу коштів, створених нерезидентами. Їх учасниками є 150 банків України, АТ «Українська фінансова група» й «Укрпошта».

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