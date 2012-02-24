Верховна Рада визначила особливості держнагляду над "спрощенцями"

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон щодо особливостей здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 243 народних депутата із 414 зареєстрованих у сесійній залі.

Дія цього закону поширюється на фізичних осіб – підприємців, які не зареєстровані платниками податку на додану вартість, діяльність яких не віднесена до високого ступеня ризику відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, що передбачає включення податку на додану вартість до складу єдиного податку, діяльність яких не віднесена до високого ступеня ризику відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб проводять органи державного нагляду (контролю), їхні посадові особи проводять позапланові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням санітарного законодавства та органи захисту прав споживачів проводять позапланові перевірки за скаргами споживачів.

Щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, діяльність яких віднесена до середнього ступеня ризику, органи Пенсійного фонду України проводять планові та позапланові перевірки.

Органам державного нагляду (контролю), їхнім посадовим особам забороняється здійснювати щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, не передбачені цим законом.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Верховна Рада України також ухвалила Закон "Про внесення змін до підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України" (щодо особливостей справляння податку на прибуток).

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 267 народних депутатів з 339 зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачається внести зміни в частині встановлення єдиних підходів до надання пільг, напрямів використання сум, які залишаються у платника податку внаслідок отримання пільг (в тому числі не лише на переоснащення діючих, але і на створення нових виробництв чи підприємств), встановлення граничного терміну використання таких коштів, виходячи із встановленого Кодексом строку давності, а також спростити ведення обліку шляхом відміни необхідності перерахунку заборгованості, вираженої у іноземній валюті на кожну дату балансу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Податковий кодекс: Рада підіграє малому бізнесу, не забувши про преференції для "друзів"?