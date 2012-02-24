Парламент Греції списав 107 мільярдів євро боргу країни

Парламент Греції 23 лютого ухвалив закон про обмін частини державних облігацій, який дозволить списати 107 мільярдів євро боргу країни приватним кредиторам.

Як повідомляє Радіо Свобода, власники грецьких цінних паперів отримають нові облігації, з номіналом на 53,5% меншим, ніж попередні.

Списання частини боргів Греції іноземним банкам та іншим приватним кредиторам - складова угоди про надання Афінам другого пакету міжнародної фінансової допомоги – на суму 130 мільярдів євро.

Без термінового надання кредитів Євросоюзу і МВФ Греції вже навесні загрожуватиме дефолт, ідеться у повідомленні.

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