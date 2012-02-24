Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 8,0070-8,0120 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,0070/8,0120 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту зросли – 0,2724/27, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,7115/10,7210. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,3373/75 (четвер - 1,3294/96).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.