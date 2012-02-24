Підприємства України в січні збільшили обсяг реалізованих послуг на 19,3%

Обсяг реалізованих споживачам послуг підприємствами України в січні 2012 року склав 20,6 млрд. грн., що в порівнянних цінах на 19,3% більше, ніж у січні 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики.

У середньому за звітний період на одну людину було реалізовано послуг на суму 451,6 грн. У той же час, споживання послуг жителями різних регіонів України не однакове і коливається в межах від 109,5 грн. на одну людину в Тернопільській області до 2,582 тис. грн. в Києві.

Більше половини обсягу реалізованих послуг (50,8%) припадало на послуги різних видів транспорту, пошти і зв`язку. Майже третину від загального обсягу реалізованих послуг (31%) становили послуги з проведення операцій з нерухомістю, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям. Обсяг послуг, реалізованих підприємствами Києва, Одеської та Донецької областей, склав більше половини (52,2%) від загального обсягу наданих послуг.

Зокрема, в січні 2012 року підприємства сфери торгівлі, ремонту автомобілів, побутових товарів та предметів особистого користування реалізували послуг на суму 154,8 млн. грн. (включаючи ПДВ), що в 1,5 рази більше в порівнянні з січнем 2011 року (в тому числі населенню - 35,9 млн. грн., на 25,5% більше, ніж у січні 2011 року).

Готелі та ресторани України в січні ц.р. реалізували послуг на суму 211,9 млн. грн., що на 12,9% більше, ніж за аналогічний період 2011 р. (в тому числі населенню - 150,5 млн. грн., що на 9,5% більше).

У січні підприємства сфери транспорту і зв`язку реалізували послуг на суму 11,939 млрд. грн. - на 19,6% більше, ніж у січні минулого року (в тому числі населенню - 3,27 млрд. грн., що на 15,1% більше).

Підприємства, які проводять операції з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та надають послуги підприємцям, реалізували послуг на суму 6,391 млрд. грн. - в 1,5 рази більше, ніж у січні минулого року (в тому числі населенню - 876,4 млн. грн., на 26,3% більше).

У сфері освіти в січні ц.р. було надано послуг на суму 248 млн. грн., що на 4,3% більше порівняно з січнем 2011 р. (в тому числі населенню - 223,3 млн. грн., на 4,1% більше); в сфері охорони здоров`я та надання соціальної допомоги - на суму 444,7 млн. грн., що на 36% більше, ніж у січні 2011 р. (в тому числі населенню - 304,6 млн. грн., на 24,2% більше); в сфері комунальних та індивідуальних послуг, а також у сфері культури та спорту - на суму 1,254 млрд. грн., що на 40% більше в порівнянні з січнем минулого року (в тому числі населенню - 559,4 млн. грн., більш ніж в 1,5 рази більше).

Довідка УНІАН. За даними Держстату, обсяг реалізованих споживачам послуг підприємствами України в 2011 році склав 258 млрд. грн., що в порівнянних цінах на 19% більше, ніж у 2010 році.