ДПСУ затвердила вимоги до сервісних центрів з обслуговування платників податків

Голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр КЛИМЕНКО своїм наказом затвердив вимоги до сервісних центрів з обслуговування платників податків і стандарти якості послуг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, такі центри будуть відкриті при кожній податковій інспекції в країні до кінця поточного року.

Згідно з наказом, усі сервісні установи податкової служби матимуть у своїй структурі три обов`язкові секції - секцію прийому і видачі довідок і дозвільних документів, секцію прийому звітності і кореспонденції і секцію обслуговування платників (З роботою сервісних центрів можна ознайомитись на сайті ДПСУ)

Крім того, всі сервісні центри обладнають залами очікування з Wi-Fi і плазмовими екранами, на яких транслюватиметься інформація для платників. Тут же планується розмістити платіжні термінали, де можна відразу сплатити податки, інші обов`язкові платежі.

Також буде введено посаду консультанта-модератора, який зобов`язаний допомагати людям у пошуку необхідної інформації на стендах, при заповненні документів тощо.

Також при проектуванні сервісних центрів передбачається забезпечення всіх умов для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Наказ ДПСУ, окрім іншого, включає вимоги до освітлення, протипожежних заходів, безпеки, побутового комфорту відвідувачів.

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