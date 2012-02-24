Столичні підприємства-мінімізатори перерахували в бюджет 82 млн. грн. - ДПСУ

За підсумками минуло року столичні підприємства, які ухилилися від сплати податків і проти яких були порушені кримінальні справи, добровільно відшкодували державі 82 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) в м. Київ.

«Практично кожна десята кримінальну справу, порушена слідчими податкової міліції за фактами ухилення від оподаткування, направляється в суд для звільнення винної особи від кримінальної відповідальності у зв`язку з повною сплатою завданих злочинними діями збитків та фінансових санкцій», - повідомив начальник управління податкової міліції ДПСУ Києва Ігор УСИК. Дана норма передбачена Кримінальним кодексом.

Завдяки застосуванню цієї норми за підсумками 2011 року від кримінальної відповідальності звільнені фігуранти за 30 відповідними справами.

«Законодавство країни дає можливість платникам податків, які добровільно відшкодували завдані державі збитки, уникнути кримінального покарання і продовжувати підприємницьку діяльність, отримуючи прибуток як для власних потреб, так і у вигляді податків для потреб держави», - зазначив І.УСИК.