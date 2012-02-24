Стриманий попит на євро протримається, як мінімум, ще тиждень - експерт

За подальшого звуження динаміки кредитних спредів і за позитивних результатів регіональних аукціонів за держоблігаціями, пара EUR/USD може продовжити зміцнення з первинною метою 1.3400 і далі 1.3450, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні. За низхідної динаміки, на їхню думку, ймовірне повернення до 1.33 і далі 1.3270.

Як відзначають аналітики, Великобританія в п`ятницю опублікує дані по ВВП за 4 квартал. Лише значні відхилення від очікувань можуть викликати реакцію валют. У разі позитивних новин GBP/USD може зміцнитися на позначці 1.5780 з подальшою метою 1.5810. Відновлення низхідної динаміки відправить пару назад до підтримки 1.5660.

Незважаючи на позитивні новини четверга, інвестори поводяться досить стримано, побоюючись демонструвати широкомасштабний попит на євровалюту. Ймовірно, така тенденція буде спостерігатися, як мінімум, тиждень, поки не будуть розставлені останні крапки в питанні надання траншу Греції.