Російські банки залишаються основними кредиторами українських девелоперів - експерти

Російські банки залишаються основними кредиторами українських девелоперів.

Про це заявили голова правління «Банк Кіпру» в Україні Владислав БАЙКАРА і глава представництва в Україні BNP Paribas SA Домінік МЕНЮ під час CEO Networking Dinner, повідомили УНІАН у прес-службі організатора заходу Ukrainian Real Estate Club.

За їхніми словами, девелоперські проекти, як і раніше, фінансують лише російські кредитні структури і деякі західні банки.

«Російські банки знайомі з місцевим менталітетом і особливостями ведення бізнесу. Західні банки на даний момент турбує криза в єврозоні, низька оцінка України МВФ, невизначеність подальшого курсу країни і багато іншого», - сказав В.БАЙКАРА.

На думку експертів банківського сектора, практично повна відсутність кредитування проектів у сфері нерухомості з боку західних банків зумовлена однаково як складною економічною обстановкою в Європі, так і внутрішніми факторами локального ринку.

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